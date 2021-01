A polícia trabalha com a teoria de que o homem 'escorregou na calçada antes de bater com a cabeça em um Toyota Sedan que estava saindo do drive-thru' Divulgação

Camberra - Um idoso sofreu um acidente em um drive-thru do McDonald's, na cidade de Adelaide, na Austrália, e morreu no hospital. Testemunhas contaram que o pedestre de 89 anos tropeçou na calçada e bateu a cabeça em um carro, que saia lentamente do local, na última quarta-feira (6).



Não há indícios de atropelamento por parte do motorista envolvido no acidente. O homem recebeu socorro logo depois do ocorrido, com uma ambulância sendo acionada de prontidão. Ele teve ferimentos leves, mas não resistiu e morreu um dia depois do acidente, na quinta-feira (7), segundo o UOL.

A polícia trabalha com a teoria de que o homem "escorregou na calçada antes de bater com a cabeça em um Toyota Sedan que estava saindo do drive-thru", informou o 7News, telejornal local.

"As circunstâncias que envolveram este incidente continuam a ser investigadas e qualquer pessoa que testemunhou o evento deve entrar em contato", disse a polícia de Adelaide através de um comunicado.

O McDonald's também emitiu uma nota com comentários sobre o acidente. "O restaurante está auxiliando a polícia na investigação e oferecemos todo o nosso apoio aos funcionários que trabalham no momento", disse um porta-voz da empresa.

"Gostaríamos de apresentar as nossas mais profundas condolências à família e aos amigos da pessoa envolvida neste acidente", completou o representante.