Publicado 08/01/2021 16:57

Bogotá - Um repórter de televisão colombiana passou por uma situação dolorosa ao anunciar a morte de uma enfermeira vítima do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no dia 30 de dezembro, em Cúcuta, na Colômbia .



O jornalista Carlos Adolfo Méndez recebeu a informação de que Alba Victoria Bermúdez, sua esposa e mãe de seu filho havia falecido em decorrência da Covid-19.



“Acabou de falecer a enfermeira Alba Victoria Leguizamón Bermúdez, ela lutava contra a Covid-19. Ela era a mãe do meu filho, infelizmente ela perdeu a vida”, disse Méndez em frente às câmeras, visivelmente emocionado.



Segundo o jornal argentino Clarín, Alba trabalhava no mesmo hospital há 33 anos,e foi testada positiva para a Covid-19 há duas semanas. Desde então, apresentou sintomas graves do vírus, e acabou não resistindo.



"Temos que ser fortes quando se vai algum ente querido, como no meu caso”, finalizou o repórter Carlos Adolfo.



Na Colômbia, 1,7 milhão de pessoas já foram contaminadas pela doença, e 45 mil vieram a óbito desde o início da pandemia.