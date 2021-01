Por AFP

Publicado 08/01/2021 17:21

Lima - O Peru noticiou nesta sexta-feira (8) o primeiro caso da nova cepa britânica do coronavírus em seu território. Trata-se de uma mulher que compareceu a uma festa de Natal, onde não se descarta que haja mais infectados com a mesma variante.O caso confirmado corresponde "a uma cidadã peruana, residente no Peru, que esteve em uma reunião de família nos dias que antecederam o Natal", disse a ministra da Saúde, Pilar Mazzetti, em coletiva de imprensa convocada com urgência."Todos os presentes (na reunião) são examinados e estamos encontrando alguns casos positivos", acrescentou, sem especificar as nacionalidades ou o número de pessoas afetadas. O caso teria ocorrido em Lima, segundo a agência estatal Andina."Esta é a variante europeia, não a sul-africana", esclareceu Mazzetti. "A variante britânica [...] aumenta o contágio em 70%. Se antes uma pessoa infectava duas, agora infectará seis ou sete", afirmou o vice-ministro da Saúde, Luis Suárez.O Peru passa atualmente por uma segunda onda da pandemia, com um aumento lento, mas constante, de mortes e novas infecções. Na véspera de Natal, ultrapassou um milhão de casos e 38 mil mortes.O país sul-americano suspendeu a chegada de voos da Europa, de 21 de dezembro até 21 de janeiro, para evitar a propagação do vírus.Além da restrição de voos, o governo proibiu a entrada de estrangeiros não residentes no Peru que estiveram no Reino Unido após o surgimento dessa cepa do coronavírus.A capital peruana, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, dos quais pelo menos dois milhões vivem em condições precárias, é um dos principais focos de disseminação do vírus.O Peru anunciou esta semana a compra de 52 milhões de vacinas contra a covid-19: 38 milhões da farmacêutica chinesa Sinopharm e 14 milhões da britânica AstraZeneca.Um primeiro lote de 1 milhão de doses da Sinopharm deve chegar antes do final de janeiro e será aplicado nos profissionais de saúde.