Por iG

Publicado 08/01/2021 18:33

Nova York - As autoridades americanas estão buscando informações sobre as bombas que foram encontradas perto da sede do Comitê Nacional Republicano e do Comitê Nacional Democrata na tarde de quarta-feira (06). O FBI está oferecendo R$ 270 mil por informações "que levem à localização, prisão e condenação" do responsável.



A agência divulgou imagens nas mídias sociais do que parece ser alguém com uma jaqueta cinza com capuz, luvas pretas e calças pretas, segurando um objeto com uma das mãos. O FBI não disse se a pessoa na foto é considerada suspeita em sua investigação.

De acordo com a agência, "agentes da lei receberam relatos" dos explosivos por volta da 13h, na hora em que os distúrbios no Capitólio começaram a aumentar quando os apoiadores de Donald Trump começaram a quebrar uma barricada em frente ao terreno.

Aeroportos e hotéis em toda a cidade são alvos de buscas dos manifestantes que saquearam o Capitólio. O FBI afirma ter recebido mais de 4 mil denúncias em seu site. Dezenas de pessoas já foram indiciadas por crimes relacionados à violência.