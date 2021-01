Brasileira que vive no Canadá foi imunizada nesta sexta-feira Reprodução internet

Publicado 08/01/2021 19:35 | Atualizado 08/01/2021 19:35

Canadá - Uma brasileira que mora em Toronto, no Canadá, comemorou o 'sextou' de uma maneira ainda desconhecida no Brasil, já que no país não há até então data exata para início da imunização contra a covid-19. Em seu twitter, ela compartilhou sua experiência após ter sido vacinada contra o coronavírus e afirmou que 'redefiniu o conceito de sextar'.

Dona do perfil @ComplexaBel, a brasileira divulgou uma série de fotos no momento que recebia a dose da vacina Pfizer/BioNTech. Por lá, a imunização começou no dia 14 de dezembro. Logo, a postagem da brasileira viralizou na rede social e rendeu vários memes. Ela brincou e trocou o nome da sua conta para 'imunizadah', com h no final fazendo referência a uma brincadeira entre internautas.

Em pouco mais de cinco horas, a publicação já rendeu mais de 1,3 mil comentários, 28,4 mil curtidas e 1,1 mil repostagens. Para um internauta que afirmou ter ficado emocionado por ela, Bel afirmou que 'segurou forte o choro'.

A brasileira também ironizou o fato dela ter virado jacaré depois de tomar a vacina. Bel lembrou da fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que disse que quem tomasse a vacina da Pfizer viraria o animal após os efeitos colaterais.

"Lá no contrato da Pfizer, está bem claro nós (a Pfizer) não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu”, disse o presidente.

