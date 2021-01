Dado como morto, homem apareceu em casa 4 dias após funeral Reprodução

Publicado 08/01/2021 20:29

Tegucigalpa - Julio Sarmiento, de 65 anos, foi declarado morto em El Carmen, Honduras , no dia 30 de dezembro, após passar vários dias desaparecido até que sua esposa identificasse, até então, seu corpo em um hospital.

Segundo o hospital, o idoso teria morrido em decorrência do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A família realizou o enterro de Julio, mas quatro dias depois, ele apareceu na própria casa, para o susto de seus familiares.



O homem contou que ao sair para trabalhar, sofreu um acidente ao cair no chão, e não conseguiu se levantar, ficando por dias sem comer e beber água. Encontrado, foi socorrido por paramédicos que o levaram para casa.



A esposa de Julio luta para conseguir o reembolso do hospital pelos gastos embolsados com o funeral, de cerca de R$ 2200.



O hospital alega que o homem enterrado com a identificação errônea deu entrada no hospital no dia 27 de dezembro com um quadro grave de Covid-19 e morreu horas depois.



"Os funcionários do necrotério deviam ter examinado melhor o corpo para ver se era ele mesmo", critica a esposa. Contudo, Juan Carlos Cardona, diretor do hospital, alega que quem identificou o marido de forma errada foi a própria mulher.



Ainda segundo o representante do hospital , durante o enterro, um dos filhos de Julio ligou para eles questionando se o homem que estava sendo velado era realmente seu pai, por conta das diferenças nas aparências. Apesar das dúvidas, o funeral seguiu.