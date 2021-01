Avião comercial desaparece após decolagem na Indonésia Divulgação

Indonésia - Um Boeing 737-500 desapareceu na Indonésia pouco depois da decolagem. O voo saiu da capital, Jacarta, às 14h40 do horário local (4h40 da manhã no horário de Brasília) e tinha a Ilha de Pontianak como destino. De acordo com o monitoramento do site especializado FlightRadar24, o avião perdeu mais de 10 mil pés de altitude em menos de um minuto.



Após iniciar uma mega-operação de busca pela aeronave, a Marinha local informou que já tem as coordenadas do local do desaparecimento e disse que navios e socorristas vão concentrar na área os esforços para o resgate.



O ministro dos Transportes da Indonésia, Budi Karya, disse em entrevista coletiva que 50 passageiros e 12 tripulantes estavam a bordo do Boeing 737-500, da companhia aérea Sriwijaya Air, que faria a viagem de 1h30 até Pontianak.

Não há qualquer indício que permita determinar as causas. O CEO da companhia aérea disse que o avião estava em boas condições.



Segundo a agência Reuters, as equipes de resgate encontraram supostos destroços em águas ao norte da cidade, mas ainda não é possível confirmar se são partes do avião desaparecido. Além disso, moradores da região disseram a um jornal indonésio que ouviram um estrondo próximo ao horário que o avião perdeu contato.