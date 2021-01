Covid-19 Divulgação

Por iG

Publicado 09/01/2021 12:01

EUA - Com o registro de mais de 290 mil infecções pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) em 24 horas, os Estados Unidos batem novo recorde. No mesmo período, 3.676 pessoas perderam a vida por conta da doença, segundo a Universidade Johns Hopkins.



Mais de 22,4 milhões de americanos foram diagnosticados com a Covid-19 , doença que causou 378.204 mortes desde o começo da pandemia em 2020. Há cerca de 8,8 milhões de casos ativos, com 29.140 hospitalizações de pacientes em estado grave.



Califórnia (2,6 milhões), Texas (1,9 milhão) e Flórida (1,4 milhão) são os estados americanos mais afetados pela pandemia. O Hawaii é a região que registra menos casos e óbitos da doença, com 22,895 diagnósticos da Covid-19 e 303 mortes.