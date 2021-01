Onze mortos e vários desaparecidos em deslizamentos na Indonésia AFP

Por AFP

Publicado 10/01/2021 11:36

Indonésia - Dois deslizamentos de terra causaram pelo menos onze mortos e muitos desaparecidos na ilha de Java, na Indonésia, anunciaram autoridades neste domingo.



Fortes chuvas causaram um deslizamento na noite de sábado na cidade de Sumedang, 150 km a leste da capital Jacarta.



Muitos residentes e uma equipe de resgate que ajudava as vítimas foram soterrados por um segundo deslizamento de terra na localidade, disse Seni Wulandari, porta-voz da agência de serviços de resgate de Bandung.



"Ainda estamos tentando saber quantos desapareceram depois do segundo deslizamento, já que foram muitos que vieram ajudar depois da primeira avalanche", acrescentou.



No momento, onze pessoas foram confirmadas como mortas, incluindo um menino de seis anos. Há pelo menos um sobrevivente, que está gravemente ferido, segundo a porta-voz.