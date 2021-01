Papa Francisco: mensagem semanal foi feita internamente AFP

O médico pessoal do Papa Francisco, Fabrizio Soccorsi, morreu neste domingo por conta de complicações do coronavírus. Soccorsi estava internado desde dezembro, em Roma, para tratando de um câncer. O profissional da saúde foi acolhido pelo pontífice em 2015 e tinha 78 anos. As informações são do jornal do Vaticano, L’Osservatore Romano.

Ainda não está claro quando foi o último contato entre o papa e o médico. Até o momento, a Cidade do Vaticano registrou 27 casos de Covid-19, mas não há registros de mortes causadas pela doença, uma vez que pacientes infectados são internados em Roma para o tratamento.

