Um blecaute de grandes proporções deixou mais de 212 milhões de pessoas no escuro na noite do último sábado (9) no Paquistão. Segundo o Ministro de Energias Omar Ayub Khan, o evento foi causada por uma falha no sistema de transmissão. A última vez em que o país enfrentou uma situação similar foi em 2015.



O epicentro da falha seria a Usina Termoelétrica de Guddu, na região central do país, segundo o relatório do Ministério de Energias do Paquistão. Como o país sofre com blecautes constantes, é normal que paquistaneses tenham geradores a gasolina ou diesel em suas residências. As filas nos postos causaram aglomerações durante a pandemia de Covid-19.



Neste momento, algumas regiões de Karachi , a maior cidade do Paquistão, ainda não tiveram a energia restabelecida. Hospitais, aeroportos, delegacias e outras instituições essenciais funcionarão com geradores até que os problemas na usina termoelétrica sejam resolvidos.