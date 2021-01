Em determinado momento, o piloto então ameaçou desviar o voo para pousar em um aeroporto do Kansas e retirar as pessoas que gritavam e estavam sem máscara Flickr/ [email protected] /Creative Commons

Nova York - Vídeos publicados no Twitter mostraram os passageiros de um voo, alguns sem máscara de proteção contra a Covid-19 (Sars-CoV-2), gritando "EUA! EUA" dentro de um avião que saía de Washington DC e tinha Phoenix como destino, na última sexta-feira (8). De acordo com o site MetroUK, algumas pessoas chegaram a gritar "lutar por Trump".



Em determinado momento, o piloto então ameaçou desviar o voo para pousar em um aeroporto do Kansas e retirar as pessoas que gritavam e estavam sem máscara.

O piloto informou através do alto-falante: “É assim que vai ser... um voo de quatro horas e meia até Phoenix. Vamos colocar este avião no meio do Kansas e despejar as pessoas que estão gritando. Faremos isso se for necessário, então comporte-se, por favor”.

.@AmericanAir threatening to “dump people off” in the middle of Kansas. Unreal. pic.twitter.com/Tmmek6Yu5h — Doctor President-elect Amanda Head (@AmandaHead) January 8, 2021

Após o pronunciamento do piloto é possível ouvir passageiros comentando a fala do piloto em tom debochado. Na filmagem uma pessoa ainda diz: “Esta não é a American Airlines?”, sugerindo que a empresa aérea não seria “patriota”.

Questionada pelo site Daily Mail, a companhia aérea American Airlines disse que, além dos gritos no voo, os passageiros recusaram os pedidos dos funcionários para que colocassem as máscaras de proteção contra o vírus.

"Na American, levamos a segurança de nossos clientes a sério e valorizamos a confiança que eles depositam em nossa equipe para cuidar deles durante toda a viagem. Antes da partida do Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), o piloto a bordo do voo 1242 fez um anúncio enfatizando a importância de seguir as instruções dos membros da tripulação e cumprir as políticas obrigatórias de cobertura facial", declarou uma porta-voz da empresa.

Apesar da confusão, segundo a empresa, o voo decolou no horário estimado e chegou em Phoenix alguns minutos antes do horário previsto.