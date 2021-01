O asteroide é classificado como potencialmente perigoso Divulgação/Nasa

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 16:36 | Atualizado 11/01/2021 16:48

EUA - A NASA (Agência Espacial Americana) divulgou detalhes de um possível encontro da Terra com um imenso asteroide de mais de 130 metros, que teria força de mais de 250 mil toneladas e poderia causar uma destruição sem precedentes ao nosso planeta.



Segundo as informações divulgadas pela agência espacial, o 2009 JF1, detectado no espaço ainda no ano de 2009, poderia atingir a Terra no dia 6 de maio de 2022. Os cálculos foram feitos por cientistas da instituição, responsáveis por acompanhar sua trajetória e identificar o grau de risco para o planeta.



O asteroide é classificado como potencialmente perigoso. Mas, apesar disso, as chances do 2009 JF1 realmente atingir a Terra são de 0,026%, ou de uma em 3.800, segundo dados da Escala de Palermo fornecidos pela NASA.



Até lá, a agência seguirá acompanhando a órbita do asteroide por meio do sistema Sentry, que determina o grau de desvio dos corpos celestes e realiza uma projeção de 'voo' pelos próximos 100 anos, para que uma potencial ameaça à Terra seja detectada com bastante antecedência.