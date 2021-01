Biden recebeu a segunda dose do imunizante da Pfizer e da BioNTech Reprodução/CNN

Por iG

Publicado 11/01/2021 17:36

Nova York - Nesta segunda-feira (11), o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a segunda dose da vacina Pfizer/BioNTech contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2). A aplicação ocorreu em um hospital de Newark, em Delaware. As informações foram dadas pela CNN Brasil.



Biden tem 78 anos e recebeu a primeira dose do imunizante em 21 de dezembro. Hoje, mais uma vez, o momento foi transmitido ao vivo pela televisão com o objetivo de incentivar os estadunidenses a se vacinarem assim que possível.

O democrata também respondeu algumas perguntas. Ele afirmou que, apesar de ter falado brevemente com senadores republicanos sobre o possível impeachment de Donald Trump, as prioridades dele são a vacinação em massa e a reconstrução da economia do país.

"Minha prioridade número um é levar a vacina aos braços das pessoas o mais rápido possível", declarou.

Pelo menos 374.300 norte-americanos já morreram de Covid-19. Até o momento, cerca de 6,7 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech nos Estados Unidos.