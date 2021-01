Por iG

Publicado 12/01/2021 19:14

EUA - O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos está tentando descobrir quem escreveu a palavra "Trump" no corpo de um peixe-boi. O animal foi encontrado no último domingo (10) perto da nascente do rio Homosassa, no estado da Flórida.

O peixe-boi com o dorso marcado com o sobrenome do presidente dos Estados Unidos foi visto por uma mulher que andava de barco na região. Ela percebeu que o animal estava próximo da superfície e filmou a cena.

De acordo com um porta-voz do Serviço de Pesca e Vida Selvagem, a palavra “Trump” foi escrita com algas e o peixe-boi não sofreu ferimentos graves.

Peixes-boi são mamíferos lentos que procuram águas mais quentes no inverno. Eles costumam se dirigir às cabeceiras dos rios da costa do condado de Citrus, na Flórida, onde ficam mais expostos a nadadores e velejadores.

A legislação americana, através da Lei das Espécies Ameaçadas nos EUA, considera que qualquer tipo de agressão a peixes-boi é um crime federal punível em US$ 50.000 (cerca de R$ 275 mil) e/ou até um ano de prisão.

As leis do Santuário dos Peixes-Boi da Flórida e a Lei da Proteção dos Mamíferos Marinhos também protegem os animais de assédios por nadadores ou embarcações.