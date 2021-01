Por iG

Publicado 13/01/2021 19:42

EUA - Um dos homens indiciados pela invasão ao Capitólio na última quarta-feira (06), nos Estados Unidos, foi encontrado morto pela polícia. O indivíduo foi identificado como Christopher Stanton Georgia e sua morte foi confirmada nesta quarta (13) pelo escritório médico do Condado de Fulton, na Geórgia.

Os policiais informaram que a morte ocorreu no último sábado (09), quando a polícia foi chamada pela esposa do homem à residência em que moravam, em Alpharetta. Quando chegaram no local, Christopher já estava sem vida.

Na residência, os agentes recolheram duas pistolas semiautomáticas. A suspeita é que a morte tenha sido um suicídio.

Invasão ao Congresso americano

Christopher foi um dos detidos no mesmo dia da invasão do prédio federal pelo ato e por violar o toque de recolher imposto em Washington. No entanto, ele respondia em liberdade, mesmo tendo negado as acusações em uma audiência preliminar da Justiça.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, 170 pessoas já foram indiciadas pelo ato do dia 06, e mais de 70 continuam presas.