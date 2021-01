Técnico de saúde prepara dose da vacina da Pfizer/BioNTech contra o coronavírus AFP/Arquivos

Por AFP

Publicado 20/01/2021 13:18 | Atualizado 20/01/2021 13:22

A Itália entrará com ações judiciais "nos próximos dias" contra o laboratório Pfizer, devido a atrasos no fornecimento de vacinas contra o coronavírus - anunciou o diretor da unidade de crise para a pandemia, Domenico Arcuri, nesta quarta-feira (20).



"A proteção da saúde dos cidadãos italianos não pode ser negociada", advertiu Arcuri, em um nota.



"Não se pode atrasar a campanha de vacinação e muito menos a administração da segunda dose da vacina, depois de recebida a primeira", acrescentou.



Na sexta-feira, a Pfizer e seu parceiro BioNTech anunciaram, inesperadamente, que não estavam em condições de entregar a quantidade de doses combinada. O anúncio revoltou vários países europeus, já bastante criticados pela lentidão da campanha de vacinação no continente.



O laboratório explicou que colocou em prática um "plano" para limitar os atrasos na entrega de sua vacina a cerca de uma semana, em vez de três a quatro semanas, como se teme na Europa.



Arcuri ressaltou que a Pfizer alertou a Itália, oficialmente, que os atrasos nas entregas vão-se prolongar.



A Itália recebeu em torno de 29% menos vacinas esta semana, o que afeta sua campanha de vacinação, uma das mais eficazes do Velho Continente até então.



Há temores quanto à aplicação da segunda dose da vacina para as quase 1,2 milhão de pessoas que já receberam a primeira - profissionais da saúde em sua maioria.



A Pfizer advertiu a Itália que "não apenas não entregará as doses programadas para esta semana, como decidiu, de forma unilateral e sem aviso prévio, que não entregará as doses para a próxima semana e que também reduzirá ligeiramente seu número", afirmou Arcuri, indignado, exigindo o fornecimento das doses acordadas.