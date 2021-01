Chanceler da Venezuela debocha de Bolsonaro Reprodução Instagram

Publicado 21/01/2021

Caracas - O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, publicou em suas redes sociais uma charge ironizando a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o desabastecimento de oxigênio nos hospitais do Amazonas.



A charge mostra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, colocando uma máscara de oxígenio no rosto de Bolsonaro enquanto o presidente braisleiro aponta uma arma para o rosto do líder do país vizinho, com a legenda "cada um dá o que tem".

"Melhor explicado impossível. Lições de humanidade", escreveu o ministro das Relações Exteriores da Venezuela na legenda da charge publicada no Instagram. A Venezuela enviou um comboio na última terça-feira (19) com cilindros de oxigênio para o estado do Amazonas.