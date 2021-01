Até o momento, foram identificados cerca de 16.800 casos novos da variante mais contagiosa do coronavírus no Reino Unido Reprodução

Por AFP

Publicado 21/01/2021

Estocolmo - A agência europeia encarregada de epidemias recomendou aos seus membros, nesta quinta-feira (21), a se prepararem para adotar medidas mais rígidas "nas próximas semanas" para conter a progressão das novas variantes problemáticas do coronavírus.



"A mensagem essencial é se preparar para uma escalada rápida do rigor das medidas nas próximas semanas para preservar as capacidades sanitárias, assim como acelerar as campanhas de vacinação", disse o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), que aumentou seu nível de vigilância.



O "rigor e extensão" das restrições dependerá do nível de adesão dos membros, explicou o ECDC, que reúne os 27 países da União Europeia, Reino Unido, Noruega e Islândia.



Até o momento, foram identificados cerca de 16.800 casos novos da variante mais contagiosa do coronavírus no Reino Unido, disse a agência.



Fora desse país, e entre os países-membros, foram detectados cerca de 1.300 casos, acrescentou o ECDC.



No caso da variante sul-africana, foram detectados 27 casos em 10 países da zona ECDC, até 19 de janeiro.



O novo nível de vigilância do Centro é "alto/muito alto", o que representa um degrau acima do "alto" que propôs em dezembro.



Assim como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a agência europea pede aos Estados que reforcem sua capacidade de fazer testes e principalmente o sequenciamento, para melhorar a detecção das novas variantes britânica, sul-africana e brasileira da covid-19.