A Rússia autorizou o uso da Sputnik V em agosto passado AFP/Arquivos

Por AFP

Publicado 25/01/2021 15:39

O México fechou um acordo com a Rússia, nesta segunda-feira (25), da compra de 24 milhões de vacinas russas Sputnik V contra a covid-19, após uma conversa telefônica entre os presidentes de ambas as nações, informou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



"Conversamos com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin (...) e eu agradeci pela decisão de nos enviar 24 milhões de doses da vacina Sputnik V para os próximos dois meses", escreveu no Twitter López Obrador, que neste domingo deu resultado positivo para a covid-19.



Mais cedo, o chanceler Marcelo Ebrard disse que autoridades de Saúde do México esperavam o apoio da Rússia para a rápida chegada da vacina ao país.



Em uma mensagem no Twitter, Ebrard disse que a ligação entre os dois presidentes "foi cordial e bem-sucedida" e que Hugo López Gatell - subsecretário de Saúde - "poderá avançar com o apoio do governo russo para garantir a chegada da vacina Sputnik V em breve".



Os fabricantes da vacina russa apresentaram em dezembro um pedido para realizar estudos clínicos de seu imunizante no México, que ainda aguarda a aprovação do regulador sanitário do país, o Cofepris.



O México foi o primeiro país latino-americano a aplicar uma vacina contra a covid-19 em 24 de dezembro.



A dupla americana-alemã Pfizer/BioNTech foi a primeira a ter a autorização emergencial e é a única disponível até agora. A da AstraZeneca já foi avaliada e na quarta-feira passada chegou uma primeira remessa da vacina, produzida na Argentina e que será enviada ao México. Espera-se que esteja disponível para uso local e exportação para a América Latina a partir de março.



Na sexta-feira passada, o governo anunciou que autorizará o setor privado a importar e vender a vacina.



O México, de 128 milhões de habitantes, é o quarto país mais enlutado pela pandemia em números absolutos. O país somou 10.872 novos casos no domingo, chegando a um total de 1.763.219. Também foram registradas 530 mortes, para um total de 149.614.