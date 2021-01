Reino Unido oferecerá seus avançados conhecimentos científicos sobre genoma Reprodução/ Internet

Por AFP

Publicado 26/01/2021 12:25

Londres - O Reino Unido oferecerá seus avançados conhecimentos científicos sobre genoma a países com menos recursos para ajudá-los a identificar novas variantes do coronavírus que causa a covid-19, anunciou o governo nesta terça-feira (26).



"Quando um de nós sofre, todos sofremos, então devemos promover a segurança sanitária em todos os países", afirmou o ministro da Saúde, Matt Hancock.



O Reino Unido, que preside o G7 este ano, quer aproveitar a oportunidade para promover "um sistema de saúde mundial mais eficaz e colaborativo" que permita à comunidade internacional estar melhor preparada para enfrentar essas ameaças no futuro.



Com este objetivo, o país proporcionará os recursos necessários para ajudar as nações que o desejarem para analisar novas cepas do vírus mediante sua "plataforma para a avaliação de novas variantes", que será administrada pela saúde pública inglesa em colaboração com o grupo de pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) encarregado do SARS-CoV-2, o vírus que causa a covid-19.



Os laboratórios britânicos trabalharão diretamente com as amostras enviadas do exterior ou proporcionarão "apoio a distância e assessoria de especialistas" quando necessário, explicou o governo de Boris Johnson.



Os países que precisarem de ajuda terão que solicitá-la pela OMS.



O Reino Unido sequenciou mais da metade das amostras do SARS-CoV-2 enviadas à base de dados mundial e seus cientistas identificaram a variante mais contagiosa que apareceu no sul da Inglaterra.



Hancock também destacou a necessidade de "padronizar e coordenar os ensaios clínicos para encontrar informação de forma mais rápida do que com o sistema fragmentado que existe até agora".