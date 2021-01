Alemanha inaugura 'prisão Covid' para quem descumprir quarentena no país Pixbay

Por iG

Publicado 27/01/2021 18:56 | Atualizado 27/01/2021 18:57

Berlim - A Alemanha chegou ao que é considerado o último estágio para limitar a circulação de pessoas com Covid-19. O país disponibilizou seis celas de uma prisão na cidade de Neumünster, no estado de Schleswig-Holstein, para prender pessoas contagiadas que se recuram a cumprir quarentena.



O país está disposto a aumentar o rigor em relação aos que descumprem as regras do isolamento social. O país disponibilizou seis celas em uma prisão na cidade de Neumünster, no estado de Schleswig-Holstein, para prender pessoas que não mantêm a quarentena.



Conhecida como “prisão Covid”, ela foi inaugurada em janeiro e conta com 40 policiais aposentados trabalhando de forma voluntária para vigiar os presos. Ao redor da cadeia, há cercas de arame farpado e câmeras de segurança 24 horas.



Segundo autoridades locais, para que alguém seja preso é preciso que haja evidências claras de que a quarentena foi quebrada.



A cadeia, porém, não é como as tradicionais. As celas contam com televisores, laptops e telefones celulares. As camas são confortáveis e também há apoio psicológico disponível para quem estiver enfrentando dificuldades de lidar com o isolamento forçado.