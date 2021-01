Manifestações marcadas pela violência Reprodução

Por iG

Publicado 30/01/2021 18:55

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, cortou a internet na capital Nova Délhi durante protestos de massa contra o governo. A Índia vive uma escalada de tensão por conta dos protestos violentos que aclodiram depois das autoridades do país criarem novas leis para o setor da agricultura.



Para os manifestantes, em sua maioria agricultores, as novas regras definidas pelo governo prejudicam os pequenos produtores rurais. A agricultura é uma das principais fontes de emprego e renda na Índia. Os protestos se tornaram violentos. Confrontos entre manifestantes e policiais já deixaram uma pessoa morta e centenas de feridos.



Milhares de agricultores estão há dois meses acampados na capital Nova Délhi para organizar atos de pressão ao governo. Na última quinta-feira (28), as ruas da cidade ficaram tomadas por manifestante, que romperam o bloqueio das forças de segurança e invadiram com ajuda de tratores o Forte Vermelho, um ds principais pontos turísiticos do país. Além da ação nas ruas, muitos manifestantes fazem greve de fome.