Nova York - Autoridades de saúde dos Estados Unidos sinalizaram nesta quarta-feira que há uma desaceleração da pandemia de covid-19 no país, mas alertaram para a possibilidade de as novas variantes do coronavírus reverterem essa tendência, devido à capacidade de disseminação mais rápida.



"Casos e internações hospitalares continuam diminuindo. Parecemos estar em uma trajetória consistente de queda", afirmou a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, durante uma coletiva da força-tarefa da Casa Branca para o combate à covid-19. "Os casos diminuíram continuamente desde que atingiram o pico em 8 de janeiro", acrescentou a cientista, que também espera uma redução no número de novas mortes.



O infectologista Anthony Fauci, conselheiro médico chefe do governo Joe Biden, afirmou que a melhor forma de conter as mutações do coronavírus que geram as variantes é seguir as medidas básicas de saúde pública, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Walensky, por sua vez, informou que o CDC fornecerá mais dados sobre a eficácia do uso de duas máscaras ao mesmo tempo.



O conselheiro sênior da Casa Branca para a resposta à pandemia, Andy Slavitt, voltou a pedir que o Congresso aprove o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto por Biden.



Ele também disse que o governo "está no caminho" para cumprir a promessa de aplicar 100 milhões de doses de vacinas em 100 dias.