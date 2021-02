Mundo & Ciência

Casa Branca vê desaceleração da pandemia, mas alerta sobre reversão com variantes

Infectologista Anthony Fauci, conselheiro médico chefe do governo Joe Biden, afirmou que a melhor forma de conter as mutações do coronavírus que geram as variantes é seguir as medidas básicas de saúde pública, como o uso de máscaras e o distanciamento social

Publicado 03/02/2021 14:32 | Atualizado há 2 horas