Mulher é detida após esconder cadáver da mãe por 10 anos em freezer Pixbay

Por iG

Publicado 03/02/2021 17:29 | Atualizado 03/02/2021 17:31

Tóquio - Uma mulher de 48 anos foi presa por esconder o corpo de sua mãe falecida por dez anos em um freezer. A japonesa disse às autoridades que escondeu o cadáver porque tinha medo de ser expulsa do apartamento onde vive. As informações são da agência de notícias AFP.



Yumi Yoshino foi detida após a localização do corpo na última quarta-feira (27), após ter sido forçada a deixar o apartamento em janeiro, devido a atrasos no pagamento do aluguel, de acordo com a polícia. E, depois disso, uma pessoa foi limpar o local e acabou descobrindo o corpo da mulher.

O aluguel do apartamento estava no nome da mãe de Yoshino, que tinha 60 anos quando morreu, segundo Kyodo News. A necropsia realizada no cadáver não conseguiu determinar o período e nem a causa da morte, disse a imprensa.