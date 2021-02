Rara, pérola é avaliada em R$ 1,8 milhão Reprodução

Por iG

Publicado 04/02/2021 21:00

Bangkok - Um pobre pescador viu sua vida mudar da noite para o dia após encontrar uma das pérolas mais raras do mundo. Hatchai Niyomdecha, de 37 anos, fez a descoberta enquanto pegava conchas e ostras com a família em uma praia na Tailândia, na última semana (27).



Ao encontrar três conchas grudadas em uma bóia, levou até sua casa para que seu pai, Bangmad, de 60 anos, as limpasse.

Surpreso, viu a pérola laranja, de cerca de 7,68 gramas. A família procurou vizinhos para perguntar sobre um possível valor para o achado, eles foram informados que era muito valioso.

Hatchai conta que teve um “sonho estranho” dias antes de encontrar a pérola:

“Um homem velho, branco, com um bigode grosso, me disse para ir até a praia receber um presente. Eu acredito que ele me levou para achar a pérola”, conta.

“Eu quero vender a pérola pelo maior valor possível. O dinheiro não mudará apenas a vida, irá mudar o meu destino. Minha família terá uma vida melhor”.

Dias após a descoberta, um homem de negócios de uma província próxima a família ofereceu cerca de 185 mil reais pelo objeto, mas o valor não foi aceito.

A pérola é avaliada em um preço 10x maior do que a oferta inicial, cerca de R$1,8 milhão. Segundo Hatchai, um homem chinês está interessado, e deverá pagar o valor pedido.