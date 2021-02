Asteróide gigante passará pela Terra em março iStock/Reprodução

São Paulo - Um asteroide tem data marcada para passar pela Terra a uma distância de 2 milhões de quilômetros. O evento deve ocorrer no próximo dia 21 de março, às 13h03 do horário de Brasília. Infelizmente, não será possível observar o asteroide a olho nu, no entanto observadores podem vê-lo com um telescópio de 8″ de diâmetro ou maior.

Tendo como base seu brilho e a maneira como reflete a luz, o 2001 FO32 - como foi batizado - tem, provavelmente, entre 0,767 e 1,714 km de diâmetro, tornando-se maior do que 97% dos asteroides, mas pequeno em comparação com grandes asteroides.



A rocha espacial viajará a uma velocidade de 123.887 km/h ou 34,4 km por segundo, em relação ao nosso planeta. Fazendo uma comparação básica, a Terra viaja em torno do Sol a cerca de 30 km por segundo.

Devemos temer uma colisão?

Mesmo que passe perto e seja grande o suficiente para ser classificado como "potencialmente perigoso", de acordo com o banco de dados publicado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (POT, da sigla em inglês), não há razão para se preocupar.

Na verdade, a designação oficial de "potencialmente perigoso" se refere a quando a órbita do objeto se cruza com a da Terra a uma distância de não mais de 7,5 milhões de quilômetros e um diâmetro maior que cerca de 140 metros, de acordo com o POT.

De acordo com a NASA, nenhum asteroide conhecido representa um risco significativo para a Terra nos próximos 100 anos. A maior ameaça conhecida atualmente é o (410777) 2009 FD, que tem menos de 0,2% de chance de atingir a Terra em 2185.