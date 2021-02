Por IG - Último Segundo

Publicado 11/02/2021 19:18

Uma idosa diagnosticada com covid-19, na Itália, sofreu uma grave e rara reação à doença. A mulher de 86 anos, que não teve a identidade revelada, testou positivo para a doença em abril do ano passado e três dedos de sua mão direita gangrenaram, ficando com a coloração preta.

Cerca de um mês antes de ser infectada, a idosa foi diagnosticada com síndrome coronariana aguda, que causa problemas na coagulação do sangue.

Segundo relatório feito por uma revista médica europeia, a covid-19 fez com que houvesse um bloqueio no fluxo sanguíneo, impedindo a passagem de sangue para os dedos, causando a gangrena seca. Com o estado degenerativo da gangrena, os médicos decidiram pela amputação dos dedos, para evitar maiores complicações.

Médicos que participaram do relatório classificaram o caso sendo como “dedos covidais” e “manifestação vascular severa”.