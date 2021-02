Vacina da Moderna contra a covid-19 AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/02/2021 13:58

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira a compra de 150 milhões de novas doses da vacina da farmacêutica Moderna contra a covid-19 este ano. O contrato também prevê a possibilidade de aquisição de 150 milhões de doses adicionais em 2022, caso necessário. "Com um portfólio de até 2,6 bilhões de doses, poderemos fornecer vacinas não apenas para nossos cidadãos, mas também para nossos vizinhos e parceiros", afirmou a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, de acordo com comunicado.



A União Europeia tem enfrentado críticas pelo ritmo lento de imunização. Até o último dia 11, pouco mais de 18 milhões de injeções haviam sido administradas no bloco, em uma população de 448 milhões. Para efeito de comparação, naquela data, o Reino Unido tinha aplicado 14,5 milhões, segundo dados compilados pela BBC.



Pfizer e AstraZeneca chegaram a reduzir o ritmo de entrega dos imunizantes aos países da UE, por problemas na linha de produção Ainda assim, o bloco mantém a meta de vacinar 70% da população ainda no primeiro semestre de 2021.