Nova York - Uma confusão causada por duas mulheres acabou se transformando em caso de polícia na última quarta-feira (24) nos EUA e forçando a mudança de rota de um avião que havia partido de Dallas para Los Angeles. A briga durante o voo aconteceu após elas utilizarem termos racistas durante uma conversa e serem repreendidas por outro passageiro, que acabou agredido e levando uma cusparada.



Segundo informações do jornal New York Post, Kelly Pichardo, de 30 anos, e Leeza Rodriguez, de 29, estavam à bordo do voo 776 da American Airlines quando foram questionadas por um homem pelo uso de termos racistas durante uma conversa.



Ao pedir que elas parassem de utilizar a linguagem ofensiva, ele acabou recebendo uma cusparada de Pichardo. Após o episódio escatológico, o homem teria iniciado uma filmagem da dupla e acabou sendo agredido por Rodriguez para que parasse com a gravação.



Em entrevista ao jornal, Derek Walls, porta-voz da American Airlines, confirmou o incidente e revelou que a dupla também discutiu e agrediu verbalmente alguns dos integrantes da equipe de bordo. Com isso, foi decidido o desvio de rota e o avião acabou descendo em um aeroporto no Arizona.



"Quando o avião pousou, integrantes da polícia de Phoenix removeram as duas passageiras e as prenderam por agressão física e verbal. O comportamento delas foi perturbador e inaceitável. Agora, elas ficarão em nossa lista de recusa interna até que as investigações sejam concluídas. Agradecemos nossa comissão de bordo pelo profissionalismo ao lidar com a situação", disse Walls.



Ainda de acordo com a publicação, Pichardo foi acusada de desordem pública, assim como Rodriguez, que também enfrentará uma acusação de agressão física e verbal. Já o voo, após a interrupção e o desvio, pôde seguir viagem e pousou em Los Angeles sem novos incidentes.