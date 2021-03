Vítimas eram estudantes e tinham entre 21 e 23 anos Reprodução/Twitter

Publicado 05/03/2021 06:19

Bolívia - A Polícia Boliviana prendeu sete suspeitos de convocar uma assembleia estudantil na Universidade Pública de El Alto, que provocou a morte de sete alunos da instituição, na última terça-feira, após uma queda quando um guarda-corpo cedeu . Segundo a Agência Boliviana de Informação (ABI), os presos vão ser acusados de homicídio culposo e lesões graves e gravíssimas.

"As investigações realizadas permitiram a identificação de lideranças que incitaram a aglomeração de pessoas e os confrontos que desencadearam os fatos em que 7 estudantes perderam a vida”, informou a polícia boliviana no Twitter. “A autoridade indicou que a convocação de uma assembleia estudantil violou os regulamentos atuais que proíbem concentrações de massa para evitar a disseminação do Covid-19”, disse a ABI.



O comandante geral da Polícia, coronel Johnny Aguilera, informou que as autoridades e professores da universidade também estão sendo investigados para estabelecer se há relação com a assembleia estudantil. Investigações preliminares dão indícios de que muitos alunos subiram até o andar para um curso no Centro de Estudantes da Faculdade de Economia. O reitor da Universidade, Freddy Medrano, negou que a instituição tenha aprovado a reunião.