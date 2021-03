Vítimas eram estudantes e tinham entre 21 e 23 anos Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 06:10 | Atualizado 03/03/2021 06:12

Bolívia - Ao menos sete estudantes universitários morreram, nesta terça-feira (2), em uma queda de um vão livre no edifício da Universidade Pública de El Alto (UPEA), em El Alto, próximo à La Paz, na Bolívia. As vítimas tinham entre 21 e 23 anos de idade, de acordo com informações da polícia. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que os jovens despencaram quando um guarda-corpo se rompeu, no momento em que um grande grupo de pessoas se aglomerava em um dos andares do prédio.

As imagens mostram os jovens caindo e, logo em seguida, alguns deles estirados no térreo do prédio. Segundo a imprensa local, inicialmente três jovens haviam morrido, mas depois outros quatro acabaram não resistindo aos ferimentos. Nas redes sociais, o presidente boliviano Luis Arce lamentaram a tragédia. A polícia investiga a responsabilidade do caso.



Publicidade

“Lamentamos a tragédia ocorrida na Universidade Pública #ElAlto (UPEA), onde ocorreram várias mortes e feridos. Nossas mais sinceras condolências ao povo de El Alto e às famílias enlutadas. Aguardamos o pronto esclarecimento dos fatos”, escreveu o presidente.