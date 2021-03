Nova Zelândia faz alerta de tsunami após registro de terremoto de magnitude 7,3 Pixbay

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/03/2021 13:34 | Atualizado 04/03/2021 13:39

Wellington - A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Nova Zelândia emitiu alerta de tsunami para as áreas costeiras do país depois que um terremoto de magnitude 7,3 foi registrado a leste da Ilha Norte. A orientação é para que as populações costeiras procurem locais de maior altitude para se abrigar, se afastando das praias e de locais turísticos.



Segundo a Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências, as primeiras ondas poderão atingir áreas ao redor de East Cape por volta das 3h14 de sexta-feira (horário local) e a atividade deve se prolongar por várias horas.