Por AFP

Publicado 03/03/2021 15:48 | Atualizado 03/03/2021 15:57

Nova Délhi - Um homem declarado morto pelos médicos após um grave acidente de moto deu sinais de vida na mesa de autópsia pouco antes do início de seu exame, disse um funcionário dos serviços de saúde nesta quarta-feira (3) à AFP.



O homem de 27 anos, da cidade de Mahalingapur no sul, foi levado para um hospital privado em estado crítico no fim de semana, onde os médicos o declararam morto.



Depois, sua família transferiu o "corpo" para um hospital público próximo, onde na segunda-feira seria realizada a autópsia.



Seus familiares declararam à imprensa local que o médico percebeu como o corpo se movia repentinamente na mesa de autópsia.



Um funcionário dos serviços de saúde confirmou o incidente e disse à AFP que o jovem foi imediatamente levado para outro hospital, onde sua condição está melhorando.



O funcionário reconheceu que os médicos do hospital privado mostraram sinais de "mau critério".