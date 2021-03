Pesquisa analisou mudanças nas taxas de crescimento de casos de covid-19 e mortes antes e depois da implementação da obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção e a autorização para jantares em restaurantes Divulgação

O Dia

Estados Unidos - Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC na sigla em inglês) apontou que, em condados onde o uso de máscaras é obrigatório, as taxas de casos e mortes pelo novo coronavírus tiveram redução. Já em condados onde são permitidas refeições em restaurantes no estabelecimento, o número parece aumentar.

A pesquisa publicada na sexta-feira (5), analisou de perto as mudanças nas taxas de crescimento de casos de covid-19 e mortes em condados antes e depois da implementação da obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção e a autorização para jantares em restaurantes pelo estado, entre março a dezembro de 2020.



Segundo o estudo, de 1º de março a 31 de dezembro, exigir que as pessoas usassem máscara fora de casa ou em lojas de varejo e restaurantes estava ligado a uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de crescimento diário de casos da doença por até 20 dias depois que a ordem foi implementada. Diminuições de até 1,8 pontos percentuais foram observadas até 100 dias depois.



O uso obrigatório de máscaras foi associado a uma redução de 0,7 ponto percentual nas taxas diárias de mortes de covid-19 até 20 dias após a implementação e diminuições de até 1,9 pontos percentuais até 100 dias depois, respectivamente. Já em refeições em restaurantes, as mudanças nas taxas de crescimento diário para casos e mortes não foram estatisticamente significativas até 40 dias depois das restrições terem sido suspensas, de acordo com o estudo.



Entretanto, permitir refeições em restaurantes foi associado a aumentos de 0,9, 1,2 e 1,1 ponto percentual em casos de até 60, 80 e 100 dias, respectivamente, depois que as restrições foram suspensas, descobriram os estudiosos. A permissão de refeições em restaurantes foi associada a aumentos de 2,2 e 3 pontos percentuais na taxa de crescimento de mortalidade da covid de 61 a 80 e 81 a 100 dias, respectivamente, depois que as restrições foram suspensas.



"A obrigatoriedade do uso de máscara e restringir qualquer refeição no local em restaurantes pode ajudar a limitar a transmissão da covid-19 pela comunidade e reduzir as taxas de crescimento de casos e mortes. Essas descobertas podem informar as políticas públicas para reduzir a disseminação da covid-19 pela comunidade", afirma o estudo.



O estudo foi divulgado em um momento em que vários estados dos Estados Unidos estão aumentando a capacidade de negócios e se preparando para suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras, como o Texas e o Mississippi.