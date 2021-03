O presidente dos EUA, Joe Biden, anuncia parceria com Austrália, Índia e Japão para fabricação de vacinas AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/03/2021 11:23 | Atualizado 12/03/2021 11:24

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira que o país trabalhará em um parceria com Austrália, Índia e Japão para acelerar a produção global de vacinas contra o coronavírus. O anúncio foi feito durante reunião virtual entre os líderes das quatro nações, que formam o grupo conhecido como "Quad".



Não foram divulgados detalhes adicionais sobre a iniciativa.



No encontro, Biden voltou a exaltar o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão sancionado na quinta-feira.



O democrata afirmou que a legislação vai "tirar os EUA da pandemia" e acelerar a recuperação econômica.



Segundo ele, o projeto levou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a dobrar a projeção para expansão do Produto Interno Bruto (PIB) americano este ano, de 6,5%. "Precisamos focar em gerar demanda doméstica e provocar crescimento econômico global sustentável", comentou.