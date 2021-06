O carro capotou diversas vezes e ficou destruído Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 01/06/2021 18:18

Um rinoceronte atacou o carro de um funcionário do Serengeti Safari Park, na Alemanha. A gravação foi feita há um tempo, mas voltou a repercutir nesta semana após ser divulgada pelo perfil The Real Nature Page e já ultrapassou as 195 mil visualizações.



Nas imagens, é possível ver o animal investindo contra o veículo e o fazendo capotar diversas vezes. Ao final, o carro aparece completamente destruído, com vidros quebrados e lataria amassada.

Segundo os detalhes apurados pelo portal O Tempo , o rinoceronte se chama Kusini e tem 30 anos. Apesar do estado do veículo, o motorista escapou com ferimentos leves.



Segundo o gerente do parque, o animal estava há aproximadamente um ano e meio no local e ainda estava em processo de adaptação. No entanto, o homem disse que o rinoceronte não oferece risco às pessoas e que ele só circula livremente pelas dependências do safári quando não há visitantes.