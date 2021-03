Homem confessa ter estrangulado e matado os pais após briga por tarefas domésticas

Benno Neumair é professor de matemática em uma escola de língua alemã e se definia como fisiculturista nas redes sociais Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 09:14

Um homem de 30 anos confessou ter matado os dois pais após uma briga em casa depois de ser preso na cidade de Bolzano, no norte da Itália, em 29 de janeiro. O crime aconteceu, segundo seu depoimento, depois que seu pai o chamou de “fracassado” por não ter feito as tarefas que lhe eram atribuídas na casa, como levar o cachorro para passear. As informações são do portal “UOL”.

Benno Neumair é professor de matemática em uma escola de língua alemã e se definia como fisiculturista nas redes sociais, onde compartilhava seu gosto pelo esporte. Ele morava com o pai, Peter Neumair, de 68 anos, e com a mãe, Laura Perselli, de 63.

A discussão foi iniciada depois que Benno dormiu em frente ao seu computador e não fez as tarefas da casa que estavam sob sua responsabilidade. Com isso, seu pai, Peter Neumair, reclamou da situação e teria o chamado de “fracassado”. O homem então pegou uma corda que usava em seus exercícios e estrangulou o pai, na tentativa de fazer com que ele se calasse.

Segundo a polícia local, Benno afirmou em depoimento: “Peguei a primeira corda de escalada que achei na bandeja de plástico em que estavam minhas ferramentas". "Nós estávamos no corredor e caímos juntos no chão. Eu só lembro de ter apertado com bastante força", prosseguiu.

O assassinato da mãe veio em seguida, já que ela não estava em casa no momento da morte do pai. Quando ela chegou, ele disse ter usado a mesma corda para matá-la “sem nem dizer adeus”, segundo o New York Post. Benno teria jogado os corpos de uma ponte sobre o rio Adige, segundo sua confissão.

Somente o corpo da mulher foi recuperado, com marcas de estrangulamento, mesmo dois meses após o assassinato. Promotores do caso aguardam avaliação psiquiátrica do homem, preso três semanas depois que seus pais desapareceram, segundo a agência Ansa. Ele responderá por duplo homicídio e ocultação de cadáver.