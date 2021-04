This handout photograph taken on March 31, 2021 and released on April 3, 2021 by caladan Oceanic shows the main wreckage of the USS Johnston (DD-557), a US Navy Fletcher-class destroyer that sank during the Battle of Samar in World War II, resting on the ocean floor off Samar Island in the Philippines at a depth of nearly 6,500 metres, the deepest shipwreck ever recorded. (Photo by Handout / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Caladan Oceanic" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES AFP

Por AFP

Publicado 04/04/2021 14:05

Uma expedição encontrou os restos de um navio da Marinha dos Estados Unidos, naufragado durante a Segunda Guerra Mundial, a 6.500 metros de profundidade na costa das Filipinas, informou um membro da equipe no domingo (4).



“Acabamos de dar o mergulho mais profundo da história para encontrar os restos do contratorpedeiro USS Johnston”, tuitou Victor Vescovo, fundador da empresa americana Caladan Oceanic, que dirigiu o submarino que localizou o navio.



Durante dois mergulhos de oito horas no final de março, a equipe conseguiu filmar, fotografar e estudar os destroços do navio, em frente à ilha de Samar, informou a Caladan Oceanic, uma empresa especializada em tecnologias subaquáticas.



O contratorpedeiro de 115 metros de comprimento afundou em 25 de outubro de 1944, durante a Batalha do Golfo de Leyte, uma das maiores batalhas navais da história e que marcou o início do fim para o Japão.



Outros exploradores o localizaram no mar das Filipinas em 2019, mas a maior parte do navio não estava ao alcance de nenhum dispositivo.



“Localizamos 2/3 da parte dianteira do navio, de pé e intactos, a uma profundidade de 6.456m. Três de nós, em dois mergulhos, examinamos o navio e prestamos homenagem à sua valente tripulação”, disse Vescovo.



A expedição encontrou a proa, a ponte e a seção central intactas. O número "557" ainda estava claramente visível.



Duas torres, pontos de reserva de torpedos e numerosos suportes de canhão também foram visíveis, de acordo com a expedição.



Parks Stephenson, navegador e historiador da expedição, destacou que nos destroços do navio era possível ver os estragos que ele sofreu durante aquela intensa batalha, há mais de 75 anos.



"Ele recebeu disparos do maior navio de guerra já construído, o navio de guerra da Marinha Imperial Japonesa Yamato, e disparou de volta com violência", disse Stephenson.