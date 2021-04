Momento em que homens pegam caixão Reprodução

Por iG

Publicado 26/04/2021 16:09 | Atualizado 26/04/2021 16:12

Santo Domingo - Na República Dominicana, um crime recente vem repercutindo nas redes sociais. Cerca de 20 pessoas viralizaram ao invadir um velório e roubar o caixão com o corpo de um homem, de 54 anos, por discordarem do local do sepultamento. As informações foram apuradas pelo Metro World News.



Através de uma reportagem divulgada pelo jornal local AN7, é possível observar pelas imagens da ação o momento da invasão e saída com o caixão no meio da rua.

Também segundo informações publicadas pelo portal Heraldo de México, a família do homem velado não conseguiu recuperar seu corpo . Ele foi velado e enterrado em outro local, no cemitério de Jubey, no município de Boa Chica, outra região da cidade.



Até o momento, não há informações se a família irá seguir com alguma medida legal sobre a invasão e roubo do corpo do homem de 54 anos. Também não se tem conhecimento sobre como ocorreu o sepultamento.