Publicado 27/04/2021 10:35 | Atualizado 27/04/2021 10:51

Rio - Na manhã desta terça-feira (27), usuários do mundo todo relataram instabilidade na plataforma de videoconferência Microsoft Teams. Em sua conta no Twitter, a empresa confirmou o problema e acrescentou que já atua para solucionar a falha. A companhia também esclareceu que o erro afeta os usuários em todo o mundo. "Estamos revisando a telemetria de monitoramento e as mudanças recentes para isolar a origem do problema", publicou a Microsoft.

O site DownDetector, portal que monitora e reúne reclamações, contabilizou um pico de registros por volta das 8h, com 625 relatos de instabilidade.

No Twitter, alguns usuários disseram que a página na internet apresentava "error 401", enquanto outros internautas contaram que a plataforma instalada no computador estava com a tela em branco, na manhã desta terça.

microsoft teams, obrigada pelo estresse, eu to adorando — mavi (@mavi_sarmento) April 27, 2021

microsoft teams: o aplicativo que atualiza pra... VOLTAR A SER O MESMO QUE ERA ANTES — larica ⚯͛ (@talaressa) April 27, 2021