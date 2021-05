A vacinação com o imunizante russo Sputnik V começou nesta sexta-feira (14) na Índia AFP/Arquivos

Publicado 14/05/2021 10:31

Moscou - A vacinação com o imunizante russo Sputnik V começou nesta sexta-feira (14) na Índia - anunciou, em um comunicado, o Fundo Soberano Russo (RDIF), que financiou parte do desenvolvimento da vacina e negocia os acordos de produção no exterior.

"Sputnik V se tornou a primeira vacina estrangeira usada na Índia", disse o RDIF, destacando que as primeiras injeções foram aplicadas em Hyderabad (centro), depois de o primeiro lote de vacinas ter chegado ao país asiático em 1º de maio de 2021.

Um segundo carregamento chegará à Índia "no final da semana".