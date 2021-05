Ondas atingem a costa de Mumbai nesta segunda-feira (17) AFP

Por AFP

Publicado 17/05/2021 11:12 | Atualizado 17/05/2021 11:13

Ahmedabad - O ciclone Tauktae se aproxima nesta segunda-feira da Índia, acompanhado por ventos fortes e chuvas torrenciais, no momento em que o país luta contra uma onda devastadora de contágios da covid-19.



Ao menos seis pessoas morreram no fim de semana quando Tauktae, a maior tempestade que afetará a região oeste da Índia em 30 anos, segundo a imprensa local, atravessou o Mar Arábico na direção do estado de Gujarat.



A "tempestade ciclônica extremamente grave" deve tocar o solo nesta segunda-feira entre 20H00 e 23H00 locais (11H30 e 14H30 de Brasília) acompanhada de ventos de 155 a 165 quilômetros por hora, com rajadas que podem alcançar 185 km/h, advertiu o departamento meteorológico indiano.



O ciclone Tauktae atingirá a Índia no momento em que o país enfrenta uma terrível segunda onda de coronavírus, com mais de 4.000 mortes diárias. Os hospitais estão em colapso, os profissionais da saúde à beira da exaustão o sistema enfrenta a falta de oxigênio e medicamentos.



Em Mumbai (oeste), capital do estado de Maharashtra, já registram inundações. As autoridades fecharam nesta segunda-feira o aeroporto durante várias horas e pediram que a população permaneça em áreas protegidas. No domingo, 580 pacientes de covid foram transferidos de hospitais de campanha para "locais mais seguros".



Em Gujarat (noroeste), mais de 100.000 pessoas abandonaram 17 distritos na madrugada de segunda-feira. Os pacientes de covid-19 hospitalizados em clínicas localizadas a cinco quilômetros da costa também foram transferidos.



As autoridades desta região lutam para evitar os cortes de energia elétrica nos quase 400 hospitais e 41 fábricas de oxigênio dos 12 distritos da costa que devem ser atingidos com mais força pelo ciclone.



"Instalamos 1.383 geradores para ter certeza de que os hospitais que travam a covid não enfrentarão cortes de energia elétrica", afirmou um alto funcionário do governo regional, Pankaj Kumar.



Também foram criados 35 "corredores verdes" para permitir o abastecimento de oxigênio nos hospitais. Os protocolos de combate ao vírus, como o uso de máscara, distanciamento físico e uso de produtos de limpeza, serão respeitados nos abrigos, segundo as autoridades.



O estado de Gujarat, que registra oficialmente 9.000 mortes por covid - um balanço que provavelmente representa uma subnotificação dos números reais, como no restante do país, segundo os especialistas -, suspendeu por dois dias a campanha de vacinação. Mumbai fez o mesmo por um dia.



O país de 1,3 bilhão de habitantes registrou nesta segunda-feira 4.100 mortes e quase 280.000 novos casos nas últimas 24 horas, o que eleva o total de vítimas fatais por covid-19 a mais de 250.000 e o de infectados a quase 25 milhões.



Socorristas convocados

As autoridades mobilizaram milhares de socorristas para enfrentar a primeira grande tempestade tropical da temporada e colocaram em alerta unidades da Guarda Costeira, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, informou o ministro do Interior, Amit Shah, em um comunicado.



Quatro pessoas morreram no sábado vítimas das chuvas torrenciais e dos ventos no estado de Karnataka (sudoeste), segundo a agência de gestão de emergências.



Duas pessoas também morreram no estado turístico de Goa, informou no domingo o chefe de Governo local, Pramod Sawant.



De acordo com a imprensa local, outras duas pessoas morreram e 23 pescadores estão desaparecidos no estado vizinho de Kerala (sul).



Em maio de 2020, também durante a pandemia de covid-19, mais de 100 pessoas morreram durante a passagem do ciclone Amphan, que devastou o leste da Índia e Bangladesh.