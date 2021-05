Ciclone Tauktae provocou ventos fortes e derrubou árvores em Mahuva, na Índia AFP

Por AFP

Publicado 19/05/2021 10:32 | Atualizado 19/05/2021 10:36

Mahuva - A Marinha da Índia encontrou 22 corpos nesta quarta-feira (19) e prossegue com as buscas por 65 pessoas desaparecidas no mar na região oeste da Índia, devastada pelo ciclone Tauktae.



De acordo com o Ministério da Defesa, os navios da Marinha resgataram mais de 600 pessoas em instalações petrolíferas em alto-mar.



O mar estava tão agitado que as operações para embarcá-las a bordo das balsas salva-vidas foram extremamente perigosas.



Também foram encontrados 22 corpos, o que elevou o balanço provisório da passagem do Tauktae para 55 mortos. Aviões e helicópteros continuam as buscas por 65 trabalhadores desaparecidos no naufrágio de um navio de apoio.



Os resgatados mostraram uma "ar de esperança em seus olhares, mas estão, sem dúvida, angustiados [...] Foram sacudidos pelo mar por várias horas", declarou o comandante da Marinha para a região oeste da Índia, M.K. Jha, ao canal NDTV.



Mais de 15% da produção anual total de sal do estado de Gujarat - maior produtor da Índia - foi perdida nas inundações, disse à AFP a Associação de Fabricantes de Sal do país.



Antes de tocar o solo no estado de Gujarat, o ciclone, com rajadas de até 185 km/h e chuvas intensas, provocou a morte de quase 20 pessoas no oeste e no sul da Índia.



Milhares de casas sem luz

Mais de 16.500 casas registraram danos. O ciclone derrubou 40.000 árvores e deixou quase 6.000 municípios sem energia elétrica.



O sistema foi restabelecido em 2.100 localidades, anunciaram as autoridades. Centenas de milhares de pessoas continuavam, no entanto, sem acesso à energia elétrica nesta quarta-feira.



Mais potente ciclone a atingir a região em décadas, Tauktae deixou vítimas nos estados de Kerala, Goa, Maharashtra e Gujarat.



O primeiro-ministro, Narendra Modi, pretende sobrevoar as áreas afetadas nesta quarta-feira.



"Depois de semanas de caos e de perdas humanas devastadoras causadas pela covid-19, isto não poderia acontecer em um momento pior", destacou Santanu Chakraborty, da ONG Save The Children.



"Milhares de crianças e suas famílias perderam suas casas e seu sustento. Os danos em rodovias e infraestruturas pressionarão ainda mais as administrações locais, que sofrem para superar as consequências da pandemia", completou.



A passagem do ciclone coincidiu com uma explosão de casos de coronavírus no país, onde os hospitais estão em colapso e enfrentam a escassez de oxigênio e de medicamentos.



Com 1,3 bilhão de habitantes, a Índia registrou nesta quarta-feira 4.529 mortes por covid-19, um recorde, e 267.334 novos casos em 24 horas. Com isso, o balanço total da covid-19 no país é de mais de 25 milhões de contágios e 283.248 óbitos.