OVNI com aura é flagrado nos EUA Foto / Pixabay / LYUCHI

Por iG Último Segundo

Publicado 19/05/2021 12:40

Nos Estados Unidos , em Nevada, uma mulher divulgou um vídeo em que um objeto voador não identificado com uma aura ao seu redor no céu são avistados e é possível observar sua surpresa da testemunha durante a captura do momento. As informações foram apuradas pelo Metro World News.

Um Miden, estado de Nevada, na última sexta-feira (14), um objeto voador chamou a atenção de sua população. "Aquela coisa, aquele ponto preto está parado no céu e tem uma aura ao redor", ressalta a mulher no vídeo.

Publicidade

Durante quase os quatro minutos de filmagem, o objeto, considerado em uma forma irregular, se mantém imóvel no céu. Segundo o ufólogo, Scott Warinf, a aura pode ser apontada como o sistema de propulsão da “nave extraterrestre”.



"OVNIs foram registrados em documentos do Majestic 12 e documentos do Projeto Blue Book de ter uma aura ou ondas ao redor fazendo com que pareça embaçados, mas, provavelmente, vem do sistema de propulsão da nave alienígena”, conta o blogueiro espacial.



Publicidade

Conforme conta a testemunha, ela ficou surpresa no momento: "Eu olhei para cima para ver um objeto circular preto muito denso pairando sobre a cidade 30 milhas [48 quilômetros] ao sul de mim. Eu podia ver o que parecia ser ondas de calor saindo dele de forma consistente e a aura delas parecia se espalhar ao redor de todo o objeto duas a três vezes maior do que o próprio círculo.”



Ainda de acordo com os relatos da moradora, a “nave” não se mexeu por cerca de 20 minutos e que quando ela mudou a direção de seu olhar por 15 segundos, o OVNI já havia sumido do local.