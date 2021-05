Por AFP

Publicado 20/05/2021 10:30 | Atualizado 20/05/2021 10:32

Nova Délhi - Nova Délhi abrirá centros de tratamento de mucormicose para combater essa infecção mortal que está se espalhando entre os convalescentes da covid-19 - anunciaram as autoridades da capital indiana nesta quinta-feira (20).

As autoridades nacionais anunciaram a detecção de milhares de casos de mucormicose, chamada de "fungo negro", que os especialistas associam ao diabetes e às deficiências do sistema imunológico das vítimas do coronavírus.

Publicidade

No mês passado, a covid-19 deixou mais de 100.000 mortos no país.

O governo ainda não conseguiu determinar, porém, quantas mortes foram devido à mucormicose desde que a segunda onda de infecções por covid-19 começou há seis semanas.

Publicidade

Especialistas médicos destacaram que encontraram um aumento nos casos na Índia nas últimas semanas, enquanto o Ministério da Saúde divulgou um informe sobre como tratar essa infecção fúngica.

"Os casos de infecções por mucormicose em pacientes com a covid-19 após sua recuperação são quase quatro, ou cinco, vezes mais numerosos do que aqueles detectados antes da pandemia", disse Atul Patel, especialista em doenças infecciosas de Ahmedabad e membro da equipe de enfrentamento à covid-19 desse estado.

Publicidade

"A mucormicose, se não tratada, pode ser fatal", alertou o Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR), agência científica responsável por fornecer respostas ao governo, em uma série de indicações sobre seu tratamento postadas no Twitter.

O chefe do governo da capital, Arvind Kejriwal, anunciou que centros especializados serão criados dentro de três hospitais em Nova Délhi para prevenir a propagação do fungo.

Publicidade

De acordo com a imprensa, mais de 200 pacientes com mucormicose estão sendo tratados em clínicas em Nova Délhi, e outras dezenas estão à espera de leito em um hospital.

Os estados de Rajasthan e Telangana também enfrentam uma epidemia de "fungo negro", com Maharashtra detectando mais de 2.000 casos.

Publicidade

A infecção por este fungo mata mais de 50% das pessoas afetadas em apenas alguns dias.

Os pacientes com a covid-19 mais suscetíveis a desenvolver essa infecção fúngica incluem aqueles com um quadro de diabetes não controlado, aqueles que usaram esteroides durante o tratamento do coronavírus, assim como aqueles que ficaram muito tempo em unidades de terapia intensiva, acrescentou.