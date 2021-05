Câmera de segurança flagrou o momento em que uma menina de 14 anos entrega o filho recém-nascido e vai embora Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 21/05/2021 09:41

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que uma menina de 14 anos que tinha acabado de dar à luz entra em um restaurante em New Jersey, nos Estados Unidos, e entrega o filho recém-nascido a uma cliente do estabelecimento.

Em entrevista à NBC, Alease Scott, disse que se aproximou da menina e perguntou se podia verificar os sinais vitais do bebê. A mulher percebeu que ele havia nascido há pouco tempo e que ainda estava com o rosto sujo. Ela também falou sobre a menina de 14 estar com sangue nas calças, o que a levou a concluir que ela seria a mãe. Alease, que é professora, deu atenção ao bebê e não percebeu quando a menina foi embora, desaparecendo.

Veja o vídeo:

As autoridades foram chamadas ao local e o bebê levado para um hospital, onde passa bem. A menina foi identificada pouco tempo depois e está recebendo apoio médico.

O dono do restaurante "El Patron" disse que quando olhou para a menina de 14 anos percebeu o desespero e que algo não estava bem. "Os seus olhos mostravam terror e desespero", contou Frankie Aguilar.

Alease e um amigo compartilharam imagens que captaram no restaurante e que registram a chegada da polícia ao local. Ela ficou com o bebê no colo e afirmou que gostaria que revê-lo, talvez até ser a madrinha.