Por iG

Publicado 22/05/2021 16:00 | Atualizado 22/05/2021 16:02

Uma carta do físico Albert Einstein, na qual ele escreveu sua famosa equação "E = mc²", foi leiloada nos Estados Unidos por mais de US$ 1,2 milhão [R$ 6,4 milhões], valor três vezes mais alto do que o esperado. Especialistas afirmam que só existem outros três exemplos da equação escrita na caligrafia de Einstein.



A carta fazia parte de uma coleção privada e só se tornou pública recentemente, segundo informa a casa de leilões RR Auction, de Boston, nos Estados Unidos, responsável pelo leilão.



A equação "E = mc²" [energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado] estabelece a equivalência entre matéria e energia. Ela foi publicada pela primeira vez em 1905, em um artigo científico de Einstein, e é um conceito fundamental da física moderna.

"A equação mais conhecida já estabelecida. É uma carta importante do ponto de vista holográfico e físico", afirmou a RR Auction em um comunicado. Escrito em alemão, o documento é datado de 26 de outubro de 1946 e, nele, Einstein escreve em alemão para o físico polonês-americano Ludwik Silberstein, que contestou algumas teorias do remetente.



Segundo a agência de notícias Associated Press, a carta fazia parte dos arquivos pessoais de Silberstein, endidos por seus descendentes. O comprador foi identificado apenas como um colecionador anônimo de documentos.



- Com informações do G1.