Casal não respeitou medidas de isolamento social Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 24/05/2021 15:18

Em meio ao pior momento da pandemia de covid-19 na Índia, um casal fretou um avião para celebrar um casamento, que contou com a presença de 130 convidados.

Fotos e vídeos da união foram compartilhados nas redes sociais e mostram o corredor do avião lotado, não respeitando as medidas de isolamento social. Na frente da gravação, é possível ver os noivos enquanto executam a cerimônia, que foi realizada no estado de Tamil Nadu, com o voo partindo da cidade de Madurai e com destino a Thoothukudi.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

De acordo com o jornal Índia Today, os noivos Rakesh e Dheekshana disseram que realizaram o teste da covid-19 em todos os convidados antes de alugarem o avião. Uma cerimônia privada foi feita na última semana, mas o casal decidiu fretar o transporte aéreo para comemorar a união com a família e amigos.

Publicidade

Em nota ao site Khaleej Times, o diretor do aeroporto de onde o avião saiu afirmou que as autoridades não sabiam que um casamento seria realizado no transporte. Além disso, a companhia aérea SpiceJet disse que o Boeing 737 foi reservado com a ciência do cliente sobre os protocolos de segurança. "O cliente foi claramente informado sobre as diretrizes da Covid a serem seguidas e negou permissão para qualquer atividade a ser realizada a bordo", informou a companhia.

Já o órgão governamental DGCA (Diretoria Geral de Aviação Civil), comunicou, por meio de nota à Asian News International, a abertura das investigações com a companhia aérea e autoridades aeroportuárias.

Publicidade

A Índia foi o terceiro país a bater a marca dos 300 mil mortos pela Covid-19, já somando mais de 303 mil óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde indiano, somente nas últimas 24 horas o país registrou 4.454 mortes para a doença.